11.03.2020 (16:15)

Подать документы для поступления на военную службу теперь можно онлайн

На официальном сайте Минобороны России личный кабинет гражданина получил новые функции. Теперь каждый желающий может удаленно обратиться по вопросу поступления на военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Граждане, решившие связать свою жизнь с армией, могут, не выходя из дома, направить в пункт отбора на военную службу по контракту первичный пакет документов. Это облегчит возможность поступления на службу гражданам, проживающим в удаленных от региональных центров населенных пунктах.

После регистрации в «Личном кабинете гражданина» (https://lkg.mil.ru/ ) необходимо выбрать раздел «Военная служба по контракту». К заполненным сведениям о кандидате предлагается приложить дополнительные документы: об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и другие материалы.

Сформированный пакет документов направляется в пункт отбора по контракту, который территориально находится ближе всего к кандидату. В течение пяти рабочих дней в удобной для потенциального военнослужащего форме будет доведено предварительное решение о возможности поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации.

В случае положительного решения будут предложены вакантные воинские должности (по телефону или через адрес электронной почты), на которые Вы можете быть назначены с учетом предъявляемых требований.

Напомним, что граждане с высшим или средним профессиональным образованием имеют право вместо военной службы по призыву заключить контракт сроком на 2 года. При этом кандидат самостоятельно выбирает место службы и должность с учетом полученной специальности.

Также в разделе contract.mil.ru все желающие могут ознакомиться со справочной информацией о прохождении военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, узнать о социальных гарантиях, правилах приема, найти ответы на возникающие вопросы.

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