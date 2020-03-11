11.03.2020 (16:00)

В Михайловской военной артиллерийской академии подведены итоги месячника сплочения воинских коллективов

В Михайловской военной артиллерийской академии подведены итоги месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Руководящим составом академии в ходе проведения месячника было организовано взаимодействие с представителями военной прокуратуры и военного следственного отдела по Санкт-Петербургскому гарнизону.

С личным составом структурных подразделений академии проведена неделя правовых знаний по разъяснению требований нормативно-правовых актов Министерства обороны Российской Федерации по вопросам соблюдения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Кроме того, был организован единый день правовых знаний по теме: «Ответственность за правонарушения в сфере межличностных отношений военнослужащих». Личному составу доведены основные положения действующего законодательства по вопросам прохождения военной службы, прав и обязанностей военнослужащих, ответственности за совершение преступлений в сфере межличностных отношений.

На общих собраниях с повесткой дня «Сплоченный воинский коллектив — основа боевой готовности» военнослужащие всесторонне обсудили эту тему.

В структурных подразделениях академии с командирами и должностными лицами в соответствии со служебными обязанностями проведены методические занятия по разрешению конфликтных ситуаций между военнослужащими в многонациональных воинских коллективах, организации индивидуальной работы с курсантами, солдатами и сержантами, проходящими военную службу по контракту, методике проведения индивидуальной работы с подчинёнными и по предотвращению правовыми мерами межличностного конфликта.

Руководство академии и в ходе месячника и на постоянной основе уделяет большое внимание профилактике правонарушений, обеспечению устойчивого морально-политического и психологического состояния личного состава, поддержанию правопорядка и укреплению воинской дисциплины, сплочению воинских коллективов, искоренению причин и предпосылок нарушения правил уставных взаимоотношений между военнослужащими на факультетах и в подразделениях обеспечения.

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