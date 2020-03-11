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11.03.2020 (15:45)

Расчеты РСЗО «Град» и «Ураган» в ходе учения уничтожили подразделения условного противника под Оренбургом

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» Центрального военного округа в ходе учения уничтожили подразделения условного противника в Оренбургской области.

Согласно замыслу, разведчики обнаруживали и передавали координаты целей с помощью многофункционального комплекса «Орлан-10» на командные пункты батарей. Артиллеристы уничтожили условного противника на дальностях от 10 до 20 км. Также подразделения РСЗО отработали «артиллерийскую карусель» - быстрый отход в район перезаряжания и ведение огня с новых позиций, в реальном бою этот маневр позволяет повысить живучесть артиллерийских батарей.

Учение прошло на Тоцком полигоне в рамках полевого выхода артиллерии 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. В нем приняли участие более 1500 военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Артиллерия , Центральный военный округ , Учения , Боевая подготовка
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