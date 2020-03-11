11.03.2020 (15:30)

Подготовка к конкурсу «Конный марафон» стартовала в Кызыле

В Туве военнослужащие вьючно-транспортного подразделения горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) приступили к подготовке к конкурсу «Конный марафон», который состоится в августе в рамках АрМИ-2020.

Военнослужащие тренируются в метании ручных имитационных гранат верхом на лошади, преодолении полосы препятствий, стрельбе из штатного оружия, отрабатывают навыки вьючного дела. Кроме этого, личный состав вьючно-транспортного подразделения упражняется в ориентировании на местности с помощью карты и GPS устройства.

Для участия в конкурсе «Конный марафон» будут отобраны наиболее подготовленные военнослужащие вьючно-транспортного подразделения. Сам конкурс будет состоять из двух этапов: марш-бросок на дальнюю дистанцию (дистанционный конный марш - 130 км) и короткую (смешанная эстафета на короткую дистанцию - 45-50 км).

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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