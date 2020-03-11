Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.03.2020 (15:15)

Количество военнослужащих ЦВО, принимающих участие в Армейских играх, увеличилось на 15%

Количество военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), принимающих участие в первом этапе Армейских международных игр увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом.

В 2020 году в играх принимают участие свыше 1800 военнослужащих ЦВО, а в 2019 году их было свыше 1500.

В рамках АрМИ-2020 проходят 23 конкурса на территории 17 полигонов ЦВО, расположенных на территории Урала, Сибири и Поволжья. Кроме того, для проведения соревнований будут задействованы полигоны 201-й военной базы в Таджикистане и авиабазы Кант в Киргизии.

Ранее сообщалось, что всеармейский этап конкурсов «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон» второй раз пройдет на территории Челябинской области.

Четвертый этап Армейских международных игр начнется 23 августа и завершится 5 сентября.

Напомним, что АрМИ-2019 были рекордными по числу участников и количеству конкурсов. Пять тысяч военнослужащих из 39 стран состязались в 32 дисциплинах. Впервые конкурсы приняли Индия, Монголия и Узбекистан.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военные инженеры ЦВО проведут подрывные работы на реках Южного Урала
Более 500 разведчиков из регионов Поволжья участвуют в полевом выходе в Оренбургской области
В Приморском общевойсковом объединении ВВО соревнуются мастера автобронетанковой техники
Более 8 тыс. военнослужащих ЦВО задействовано в учениях ракетных войск и артиллерии

Метки:
Центральный военный округ , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false