11.03.2020 (15:15)

Количество военнослужащих ЦВО, принимающих участие в Армейских играх, увеличилось на 15%

Количество военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), принимающих участие в первом этапе Армейских международных игр увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом.

В 2020 году в играх принимают участие свыше 1800 военнослужащих ЦВО, а в 2019 году их было свыше 1500.

В рамках АрМИ-2020 проходят 23 конкурса на территории 17 полигонов ЦВО, расположенных на территории Урала, Сибири и Поволжья. Кроме того, для проведения соревнований будут задействованы полигоны 201-й военной базы в Таджикистане и авиабазы Кант в Киргизии.

Ранее сообщалось, что всеармейский этап конкурсов «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон» второй раз пройдет на территории Челябинской области.

Четвертый этап Армейских международных игр начнется 23 августа и завершится 5 сентября.

Напомним, что АрМИ-2019 были рекордными по числу участников и количеству конкурсов. Пять тысяч военнослужащих из 39 стран состязались в 32 дисциплинах. Впервые конкурсы приняли Индия, Монголия и Узбекистан.

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