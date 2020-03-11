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11.03.2020 (15:00)

Военные инженеры ЦВО проведут подрывные работы на реках Южного Урала

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) проведут подрыв льда в Варненском, Ашинском, Брединском районах Челябинской области. Соответствующее решение принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

В целях защиты населенных пунктов, гидротехнических сооружений и мостов военнослужащие ЦВО выполнят управляемые подрывы льда на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак.

Всего к проведению взрывных работ в уральском регионе привлекается семь подрывных групп в составе 60 военнослужащих и 14 единиц специальной техники.

Ранее начальник инженерных войск ЦВО полковник Дмитрий Коруц сообщал, что для выполнения противопаводковых мероприятий в 2020 году в ЦВО сформировано более 40 подрывных команд, укомплектованных военнослужащими по контракту из числа инженерно-саперных подразделений соединений и воинских частей военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Инженерные войска
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