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11.03.2020 (14:45)

Более 500 разведчиков из регионов Поволжья участвуют в полевом выходе в Оренбургской области

Более 500 войсковых разведчиков 2 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие в полевом выходе, который стартовал на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

В течение месяца военнослужащие будут совершенствовать индивидуальную подготовку, отработают вопросы организации наблюдательных постов, разведывательных засад, действий в разведывательном дозоре, изучат приемы маскировки и бесшумного передвижения.

Также разведчики примут участие в отборочном этапе конкурса Армейских международных игр «Отличник войсковой разведки».

Завершится полевой выход тактическим учением разведывательных подразделений и армейской авиации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка , Специальная подготовка , Разведывательные подразделения , АрМИ , Отличники войсковой разведки
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