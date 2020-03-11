11.03.2020 (14:45)
Более 500 разведчиков из регионов Поволжья участвуют в полевом выходе в Оренбургской области
Более 500 войсковых разведчиков 2 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие в полевом выходе, который стартовал на Тоцком полигоне в Оренбургской области.
В течение месяца военнослужащие будут совершенствовать индивидуальную подготовку, отработают вопросы организации наблюдательных постов, разведывательных засад, действий в разведывательном дозоре, изучат приемы маскировки и бесшумного передвижения.
Также разведчики примут участие в отборочном этапе конкурса Армейских международных игр «Отличник войсковой разведки».
Завершится полевой выход тактическим учением разведывательных подразделений и армейской авиации.
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка , Специальная подготовка , Разведывательные подразделения , АрМИ , Отличники войсковой разведки