11.03.2020 (14:30)

Более 2,5 тыс. военнослужащих ЗВО примут участие в военном параде 9 мая на Красной площади в Москве

Более 2,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Москве, Московской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской областях, примут участие в военном параде на Красной площади в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны.

К участию в параде привлекаются подразделения Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий гвардейской танковой армии, гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады, отдельного комендантского Преображенского полка, отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина и отдельной железнодорожной бригады ЗВО.

Парадные расчеты в составе солдат и офицеров будут одеты в парадную форму одежды и вооружены современными автоматами АК-12. В настоящее время в пунктах постоянной дислокации завершаются репетиции, где участники отрабатывают строевые приемы и слаженность действий.

Знамённая группа Преображенского полка пронесёт Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы, линейные обозначат дистанцию между парадными расчётами, также зрители парада увидят прохождение роты Почетного караула видов и родов войск Вооружённых Сил РФ в особой парадной военной форме одежды.

Размещённые у Кремлёвской стены расчёты орудий ЗИС-3 отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина артиллерийскими залпами сопроводят исполнение сводным оркестром Государственного гимна Российской Федерации.

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