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11.03.2020 (14:15)

Военкомат Ивановской области оцифровал документы более 72 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в музее «Дорога памяти»

Сотрудники военного комиссариата Ивановской области оцифровали архивные документы более 72 тыс. участников Великой Отечественной войны для размещения в музее «Дорога памяти».

Среди оцифрованных документов — учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные и перечни наград.

Помимо обработки собственного архива, в каждом районном отделе военкомата развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

Ежедневно база данных оцифрованных документов фронтовиков региона увеличивается почти на 60 человек.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военный комиссариат , Западный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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