11.03.2020 (14:00)

Главная икона Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» побывает в соединениях и воинских частях Балтийского флота

В соединения и воинские части Балтийского флота, дислоцированные на востоке Калининградской области, прибудет главная икона Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный».

Сегодня икона уже доставлена в г. Гвардейск Калининградской области в храм Иоанна Предтечи. Ей смогут поклониться не только военнослужащие, но и все православные верующие, проживающие в городе и близлежащих районах. В Гвардейске икона пробудет до 12 марта включительно.

С 13 марта икона «Спас Нерукотворный» будет доступна военнослужащим г. Черняховска, а 15 марта ее доставят в храм Всех святых в г. Гусев Калининградской области.

В Гусеве икона пробудет до 16 марта, а затем её перевезут г. Советск в храм Трех Святителей, где ей смогут поклониться до 18 марта.

Далее, с 18 по 31 марта икона будет выставлена в Никольском морском соборе в г. Кронштадте, где ей смогут поклониться православные военнослужащие Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот».

Икона Спас Нерукотворный представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим Спасителем слуге царя Авгаря V.

Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Владимира.

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