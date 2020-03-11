11.03.2020 (13:45)

Корабельная ударная группа Каспийской флотилии вышла в море для выполнения учебно-боевых задач

Корабельная ударная группа в составе флагмана Каспийской флотилии ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных кораблей «Дагестан» и «Углич» вышла из пункта постоянного базирования и осуществляет переход морем для развертывания в назначенных морских районах в рамках сдачи совместной курсовой задачи.

Экипажи кораблей отрабатывают учебно-боевые задачи по организации противовоздушной обороны и связи в составе ордера, а также примут участие в учениях по борьбе за живучесть в условиях плавания.

Морякам предстоит уничтожить надводные корабли условного противника, выполнить корабельные учения по ведению боя в составе группы, отработать элементы совместного плавания различными строями и провести тренировки по управлению маневрами группы кораблей при постановке и съёмке с якоря, а также мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде.

Также корабельная группа Каспийской флотилии выполнит боевое упражнение «подход к обеспечивающему судну для пополнения материальных запасов способом «борт о борт» и проведет боевые стрельбы из артиллерийских систем АК-630 и АК-176 по буксируемому корабельному щиту, имитирующему корабль противника.

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