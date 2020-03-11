11.03.2020 (13:30)
В Ростовской области стартовало тактическое учение с зенитчиками ЮВО
В Ростовской области с военнослужащими соединения противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) стартовало тактическое учение по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника.
В ходе практической части учения расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» совершат марш в заданный район, где выполнят задачи по развертыванию позиций на неподготовленной местности.
На марше военнослужащим предстоит отбить атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника при попытке сорвать развертывание комплексов.
В ходе активной фазы учения расчеты ЗРК С-300 выполнят обнаружение, идентификацию, сопровождение и уничтожение электронными пусками воздушных целей условного противника.
Кроме того, расчеты ЗРПК «Панцирь» обеспечат контроль воздушного пространства в районе позиций С-300 и выполнят задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению высокоманевренных целей, имитирующих авиацию противника. Воздушные цели будут имитировать самолеты объединения ВВС и ПВО ЮВО.
Также расчеты транспортно-заряжающих машин выполнят нормативы по перегрузке ракетно-пушечного вооружения ЗРПК «Панцирь».
Военнослужащие выполнят электронные пуски ракет ЗРПК «Панцирь» по воздушным целям, имитирующим летательные аппараты противника различных классов.
Всего к плановому тактическому учению привлечено более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц военной техники.