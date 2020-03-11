11.03.2020 (13:30)

В Ростовской области стартовало тактическое учение с зенитчиками ЮВО

В Ростовской области с военнослужащими соединения противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) стартовало тактическое учение по обнаружению и уничтожению воздушных целей условного противника.

В ходе практической части учения расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» совершат марш в заданный район, где выполнят задачи по развертыванию позиций на неподготовленной местности.

На марше военнослужащим предстоит отбить атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника при попытке сорвать развертывание комплексов.

В ходе активной фазы учения расчеты ЗРК С-300 выполнят обнаружение, идентификацию, сопровождение и уничтожение электронными пусками воздушных целей условного противника.

Кроме того, расчеты ЗРПК «Панцирь» обеспечат контроль воздушного пространства в районе позиций С-300 и выполнят задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению высокоманевренных целей, имитирующих авиацию противника. Воздушные цели будут имитировать самолеты объединения ВВС и ПВО ЮВО.

Также расчеты транспортно-заряжающих машин выполнят нормативы по перегрузке ракетно-пушечного вооружения ЗРПК «Панцирь».

Военнослужащие выполнят электронные пуски ракет ЗРПК «Панцирь» по воздушным целям, имитирующим летательные аппараты противника различных классов.

Всего к плановому тактическому учению привлечено более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц военной техники.

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