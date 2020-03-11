11.03.2020 (13:15)

«Эшелон Победы» проследует по территории ЮВО с остановками на 30 станциях

В рамках проводимой в Южном военном округе (ЮВО) совместно с «Российскими железными дорогами» акции «Эшелон Победы» определены станции стоянки железнодорожного состава с передвижной выставкой, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В период с 16 апреля по 8 мая эшелон сделает остановки на 30 железнодорожных станциях, расположенных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: Новочеркасск, Ейск, Тамань, Симферополь, Краснодар, Туапсе, Белореченск, Майкоп, Армавир, Кропоткин (станция Кавказская), Ставрополь, Элиста, Буденновск, Минеральные Воды, Черкесск, Владикавказ, Назрань, Нальчик, Моздок, Грозный, Махачкала, Астрахань, Сальск, Тихорецкая, а также города-герои Волгоград, Керчь, Новороссийск, Севастополь.

«Эшелон Победы» проследует по всей территории ЮВО, делая остановки в городах-героях, городах воинской славы, столицах субъектов Российской Федерации и узловых железнодорожных станциях. На каждой из 30 остановок для местных жителей будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям эшелона, выступления военных артистов, художественных коллективов. Также на железнодорожных станциях будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, полевые кухни и выставки современных образцов вооружения и техники воинских частей местных гарнизонов.

Сформированный состав планируется подать на железнодорожную станцию города Батайска Ростовской области 16 апреля 2020 года, откуда будет дан старт акции.

Завершится акция торжественной встречей «Эшелона Победы» на железнодорожном вокзале города Ростова-на-Дону 8 мая в канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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