Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.03.2020 (13:15)

«Эшелон Победы» проследует по территории ЮВО с остановками на 30 станциях

В рамках проводимой в Южном военном округе (ЮВО) совместно с «Российскими железными дорогами» акции «Эшелон Победы» определены станции стоянки железнодорожного состава с передвижной выставкой, приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В период с 16 апреля по 8 мая эшелон сделает остановки на 30 железнодорожных станциях, расположенных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов: Новочеркасск, Ейск, Тамань, Симферополь, Краснодар, Туапсе, Белореченск, Майкоп, Армавир, Кропоткин (станция Кавказская), Ставрополь, Элиста, Буденновск, Минеральные Воды, Черкесск, Владикавказ, Назрань, Нальчик, Моздок, Грозный, Махачкала, Астрахань, Сальск, Тихорецкая, а также города-герои Волгоград, Керчь, Новороссийск, Севастополь.

«Эшелон Победы» проследует по всей территории ЮВО, делая остановки в городах-героях, городах воинской славы, столицах субъектов Российской Федерации и узловых железнодорожных станциях. На каждой из 30 остановок для местных жителей будут организованы экскурсии по выставочным экспозициям эшелона, выступления военных артистов, художественных коллективов. Также на железнодорожных станциях будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, полевые кухни и выставки современных образцов вооружения и техники воинских частей местных гарнизонов.

Сформированный состав планируется подать на железнодорожную станцию города Батайска Ростовской области 16 апреля 2020 года, откуда будет дан старт акции.

Завершится акция торжественной встречей «Эшелона Победы» на железнодорожном вокзале города Ростова-на-Дону 8 мая в канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы ЮВО в Северной Осетии приступили к полевым занятиям с применением минометов и самоходных пушек большой мощности
В горах Кавказа мотострелки отразили атаку условного противника под прикрытием эскадрильи «Ночных охотников»
В ЮВО определены победители первого этапа конкурса «Южный Медиа-АС-2020»
Зенитчики ЮВО на Кубани отразили налет ударной беспилотной авиации условного противника

Метки:
Южный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false