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11.03.2020 (13:00)

Артиллеристы ЮВО в Северной Осетии приступили к полевым занятиям с применением минометов и самоходных пушек большой мощности

Военнослужащие артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ингушетии, совершили марш на полигон Тарское в Северной Осетии для проведения полевого выхода с применением минометов и самоходных пушек большой мощности.

Всего полевых занятиях на полигоне принимает участие более 1 тыс. военнослужащих артиллерийского соединения, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в их числе артиллерийские установки большой мощности, 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходные пушки «Пион», которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире.

Боевые расчеты в ходе стрельб нанесут сосредоточенные групповые удары осколочно-фугасными минами и снарядами по движущимся колоннам противника, их командным пунктам, складам с оружием. Координаты целей подразделения получат с беспилотной авиации.

Всего к полевым занятиям на Северном Кавказе привлечено более 4 тыс. военнослужащих и около 300 единиц ракетно-артиллерийского вооружения. Лагерный сбор артиллеристов 58-й общевойсковой армии продлится до 27 марта.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , Артиллерия , Южный военный округ , Боевая подготовка
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