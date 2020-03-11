11.03.2020 (12:45)

В горах Кавказа мотострелки отразили атаку условного противника под прикрытием эскадрильи «Ночных охотников»

На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии в рамках тактического учения военнослужащие горного мотострелкового соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отразили ночную атаку условного противника.

По замыслу учения, ночью при ведении маневренной обороны условный противник атаковал позиции мотострелков с целью выбить их с занимаемых позиций.

В результате организованной глубокоэшелонированной обороны и спланированного огневого поражения мотострелки огнем из 152-мм гаубиц, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия отразили атаку и успешно поразили все мишени, имитирующие живую силу и бронетехнику противника.

Воздушное прикрытие обороняющихся войск обеспечили экипажи эскадрильи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник».

В тактическом учении принимают участие свыше 800 военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

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