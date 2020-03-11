11.03.2020 (12:30)

В ЮВО определены победители первого этапа конкурса «Южный Медиа-АС-2020»

Конкурсная комиссия Южного военного округа (ЮВО), созданная для оценки представленных журналистских работ на первый этап Всероссийского конкурса среди представителей медиасообщества, освещающих деятельность Вооружённых сил Российской Федерации «Южный Медиа-АС-2020», определила победителей в девяти номинациях.

Среди представленных материалов региональных СМИ в номинации «На острие атаки» лучшей признана работа «Ночной штурм вершины в полной экипировке» – кадры финала конкурса «Эльбрусское кольцо» корреспондента телеканала Звезда Ксении Николаевой.

В номинации «Молния», где оценивались лучшие работы информагентств, победу одержал специальный корреспондент информационного агентства «Интерфакс-Юг» Егор Сильченко.

В номинации «Главный калибр» победил фотокорреспондент Международного информационного агентства «Россия сегодня» Сергей Пивоваров.

Победителем в номинации «Прорыв года» с сюжетом «Выпускники военных вузов получили новые квартиры в микрорайоне «Суворовский» стала корреспондент ГТРК Дон-ТР Елена Туманян.

Старший редактор службы радиовещания государственной телерадиокомпании Дон-ТР Елена Плигина одержала победу в номинации «Командный голос».

В номинации «Сила слова» победителем стал собственный корреспондент редакции газеты «Наше время» Аркадий Будницкий с публикацией «Комплекс для борьбы с подводными диверсантами», посвященной открытию учебно-тренировочного комплекса отряда ПДСС Новороссийской военной базы Черноморского флота.

Приз номинации «Проект специального назначения» вручат режиссеру телестудии Черноморского флота Владимиру Касаткину. Один из выпусков программы «Отражение» был посвящен проведению на территории ЮВО военно-патриотической акции «Сирийский перелом».

В номинации «Стиль жизни» за лучший материал в периодическом издании победу одержал корреспондент газеты «Волгоградская правда» Александр Фолиев.

В номинации «Лучшие кадры» победил новостной репортаж «Награда нашла героя: ветеран из Ростовской области получил Орден Красного Знамени спустя 76 лет» собственного корреспондента ВГТРК, заведующей региональным корбюро в Ростове-на-Дону Вероники Богма.

В конкурсе принимали участие журналисты из Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также республик Дагестан, Северная Осетия, Южная Осетия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Калмыкия и Крым.

Награждение победителей состоится в военно-патриотическом парке «Патриот» инженерного соединения ЮВО в Каменск-Шахтинске. Призы и дипломы лауреатам конкурса вручат представители командования ЮВО.

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