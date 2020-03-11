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11.03.2020 (12:15)

Зенитчики ЮВО на Кубани отразили налет ударной беспилотной авиации условного противника

На аэродроме базирования армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае состоялось учение по организации комплексной безопасности. Военнослужащие отразили налет разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Для отражения атаки дронов были задействованы специалисты радиоэлектронной борьбы, расчеты зенитного ракетного комплекса «Оса» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» общевойсковой армии ЮВО. Все цели были вовремя обнаружены и уничтожены.

Также было предотвращено более 10 различных диверсий, подготовленных группой условных диверсантов, которые были нейтрализованы подразделениями охраны аэродрома.

Кроме того, пожарные расчеты авиационной части армейской авиации ЮВО ликвидировали последствия условного возгорания воздушного судна.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Армейская авиация , Южный военный округ , Боевая подготовка
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