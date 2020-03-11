11.03.2020 (12:00)

Специалисты войск РХБ защиты ЮВО в рамках специального учения ликвидировали последствия условной ЧС под Волгоградом

Специалисты полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в рамках специального учения ликвидировали последствия условной чрезвычайной ситуации в Волгоградской области.

По замыслу учения поступила информация об угрозе распространения опасной вирусной инфекции в закрытом военном гарнизоне. Военнослужащие полка выполнили РХБ разведку, развернули новейшую универсальную станцию специальной обработки и провели дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава, вооружения, военной техники, а также обеззараживание участков местности.

С применением новых образцов вооружения и военной техники, в частности – разведывательных химических машин РХМ-6, авторазливочных станций АРС-14КМ, поставленные задачи были успешно выполнены.

Всего на учение было привлечено более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано более 20 единиц специальной техники.

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