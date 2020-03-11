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11.03.2020 (11:45)

Танкисты мотострелкового соединения ЮВО проведут стрельбы штатным снарядом на полигоне Тарское в Северной Осетии

Танкисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению боевых стрельб штатным снарядом на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии.

В условиях, максимально приближенных к боевым, танкисты на танках Т-90А в течении недели выполнят стрельбу из орудий с ходу по появляющимся и движущимся мишеням.

Средняя дальность до целей составляет около 2 тыс. метров, дистанция ведения огня в движении – 700 метров. Мишени лишь на короткое время появляются в зоне огневого поражения, что также требует от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе.

Особое внимание при подготовке экипажей танков Т-90А уделяется психологической подготовке военнослужащих за счет создания сложной обстановки современного общевойскового боя. С этой целью при проведении занятий на полигоне широко применяются средства имитации огневого воздействия условного противника.

К занятиям по огневой подготовке привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Танковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка
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