11.03.2020 (11:30)

В ЮВО продолжается выполнение мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции

Разработан и введен в действие план санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий по предупреждению возникновения заболеваемости среди личного состава войск дислоцирующихся на территории Южного военного округа.

В военно-медицинских организациях и воинских частях военного округа созданы оперативные группы и развернута система мониторинга за эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции. Основное усилие сосредоточено на оперативных медицинских группах и стационарных пунктах контроля на контрольно-пропускных пунктах в воинских частях, задачами которых являются: мониторинг заболеваемости ОРЗ и коронавирусной инфекцией, контроль проведения в подразделениях войсковой части мероприятий по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции, контроль за личным составом, проходящим на территорию войсковой части через контрольно-пропускные пункты.

Принято участие в заседаниях комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ростовской области. Проведены врачебные конференции и занятия с медицинским персоналом ВМО по особенностям эпидемиологии, клиники, лабораторной диагностики.

В военно-медицинских частях и организациях, медицинских подразделениях ЮВО проведены внеплановые тренировки по их переводу на работу в условиях строгого противоэпидемического режима.

Организовано взаимодействие с учреждениями Роспотребнадзора субъектов Российской Федерации, а также ближайшими научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора, центрами гигиены и эпидемиологии, назначенных для первичного исследования биологических материалов на наличие коронавируса.

Организовано взаимодействие с учреждениями Министерства здравоохранения субъектов ЮФО и СКФО по вопросу организации изоляционно-эвакуационных и лечебно-диагностических мероприятий.

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