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11.03.2020 (11:15)

Военный оркестр Военной академии РХБЗ принял участие в открытии мемориальной доски в честь кавалера ордена Красного Знамени Евгения Ермакова

Военные музыканты Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко приняли участие в открытии мемориальной доски в честь кавалера ордена Красного Знамени, участника войны в Афганистане капитана внутренней службы Евгения Ермакова. Офицер геройски погиб в 1982 году под Кандагаром. Мемориальную доску открыли на фасаде седьмой костромской школы, где учился Евгений Ермаков.

Церемония была приурочена к дню его рождения. Во время торжественного открытия мемориальной доски в исполнении военного оркестра звучала музыка воинских ритуалов, а также военные марши Василия Соловьева-Седого и Альберта Арутюнова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Культура , Социальное развитие
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