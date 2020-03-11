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11.03.2020 (11:00)

В Государственной филармонии Костромской области состоялось выступление военного оркестра Военной академии РХБ зашиты

В Государственной филармонии Костромской области состоялось выступление военного оркестра Военной академии РХБ зашиты.

Оркестр академии под управлением военного дирижера, Заслуженного работника культуры РФ подполковника Эдуарда Клейна представил концертную программу комиссии Министерства обороны Российской Федерации.

В зале филармонии присутствовали главный инспектор Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации подполковник Александр Чердаков и заместитель начальника Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, Заслуженный артист Республики Дагестан подполковник Константин Петрович.

Выступление оркестра академии открылось маршем 11-го гренадерского Фанагорийского Князя Суворова полка. Программу продолжили произведения русской классической музыки, сочинения из кинофильмов, оригинальные пьесы, написанные для духового оркестра. В этот день в лучшем концертном зале Костромской области собралось большое количество любителей военной музыки.

На концерте присутствовали преподаватели академии, курсанты, юнармейцы, воспитанники детского морского центра. С большой теплотой публика принимала солистов-вокалистов Владимира Волкова, Ивана Сырникова, Алисию Джеймс, воспитанника оркестра домриста Сергея Круглова, а также концертмейстеров оркестра трубачей Илью Перова и Сергея Бовина.

Прослушивание концертной программы прошло в доброжелательной и творческой атмосфере. Зрители долго не отпускали военных музыкантов со сцены. В заключение члены комиссии выразили коллективу оркестра слова благодарности за высокий профессионализм.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Культура , Социальное развитие
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