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11.03.2020 (10:45)

Снайперские пары и группы ВВО в Бурятии выполнят задачи в ночное время

В рамках занятий интенсивного периода боевой подготовки военнослужащие отдельного подразделения снайперов мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, в течение недели отработают специальные задачи по поражению малозаметных целей в ночных условиях. Занятия пройдут на полигоне Бурдуны.

В ходе занятий снайперы усовершенствуют профессиональные навыки по огневой, тактической, специальной, а также инженерной подготовке. Учебно-боевые задачи будут отработаны в составе снайперских групп и пар, что является основой построения действий в войсковом тактическом звене управления. Необходимо отметить, что в целях развития внимательности и реакции для военных-снайперов старшими командирами периодически будет создаваться новая тактическая обстановка с множеством вводных задач.

 На практике военнослужащие проведут разведку местности, сформируют умение оперативно ориентироваться в заданном районе в темное время суток. Также командирами по ходу занятий будут оценены навыки подчиненных по личной и коллективной маскировке с применением местных материалов и дополнительно грамотные действия при разработке схем ориентиров, огневого поражения, а также путей отхода.

В течение недели подразделением снайперов будет выполнено порядка двадцати упражнений учебных и контрольных стрельб с использованием уникальных прицелов ночного видения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Снайперы
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