11.03.2020 (10:30)

В Амурском объединении ВВО стартовал учебно-методический сбор специалистов психологической работы

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии, стартовал учебно-методический сбор специалистов психологической работы соединений и воинских частей.

В течение нескольких дней военные психологи ознакомятся с новыми подходами в организации психологической работы, подведут промежуточные итоги и обменяются передовым опытом. Особое внимание будет уделено изучению новых методик изучения молодого пополнения, использованию современных автоматизированных средств работы психологов АРМ-ВП, а также других инструментов психологической работы, поступающих в войска округа.

На практической части обучения армейские психологи ознакомятся с передовыми приемами подготовки военнослужащих к преодолению стрессовых ситуаций, мобилизации, умению работе в команде, а также оказанию психологической помощи. Будут изучены возможности полосы психологической подготовки военнослужащих, созданных на полигонах объединения несколько месяцев назад.

Сбор организован начальником группы психологической работы объединения капитаном Татьяной Вериховой. К мероприятиям привлечено около 50 психологов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице