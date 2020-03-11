Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.03.2020 (10:30)

В Амурском объединении ВВО стартовал учебно-методический сбор специалистов психологической работы

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии, стартовал учебно-методический сбор специалистов психологической работы соединений и воинских частей.

В течение нескольких дней военные психологи ознакомятся с новыми подходами в организации психологической работы, подведут промежуточные итоги и обменяются передовым опытом. Особое внимание будет уделено изучению новых методик изучения молодого пополнения, использованию современных автоматизированных средств работы психологов АРМ-ВП, а также других инструментов психологической работы, поступающих в войска округа.

На практической части обучения армейские психологи ознакомятся с передовыми приемами подготовки военнослужащих к преодолению стрессовых ситуаций, мобилизации, умению работе в команде, а также оказанию психологической помощи. Будут изучены возможности полосы психологической подготовки военнослужащих, созданных на полигонах объединения несколько месяцев назад.

Сбор организован начальником группы психологической работы объединения капитаном Татьяной Вериховой. К мероприятиям привлечено около 50 психологов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Приморском общевойсковом объединении ВВО соревнуются мастера автобронетанковой техники
Силы Тихоокеанского флота на Камчатке приведены в повышенную штормовую готовность из-за циклона
В Новосибирском ВВКУ завершились конкурсные состязания по математике среди вузов Сухопутных войск
Более 50 танков будут задействованы в военном параде на Красной площади 9 мая

Метки:
Сухопутные войска , Военные сборы , Восточный военный округ , Специальная подготовка , Психологи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false