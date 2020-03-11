11.03.2020 (10:15)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО соревнуются мастера автобронетанковой техники

В общевойсковой армии Восточного военного округа, части которой дислоцированы в Приморье, начался второй этап конкурса «Мастер автобронетанковой техники».

Состязание между автомобилистами объединения проходит на одном из военных полигонов Приморского края. К соревнованиям привлекается порядка 70 специалистов от соединений и воинских частей объединения и около 30 единиц военной техники.

На армейском этапе войнам-автомобилистам предстоит померяться силами в искусстве вождения автомобилей, техническом обслуживании военной техники и её ремонте. Военнослужащие покажут свое мастерство на этапах конкурса «Индивидуальная гонка», «Автомобильный кросс» и «Командная эстафета».

Победители среди команд определяются по сумме набранных баллов во всех этапах. Лучшие военные автомобилисты представят общевойсковую армию на окружном этапе соревнований, который состоится с 1 по 3 апреля на базе окружного учебного центра в Забайкальском крае.

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