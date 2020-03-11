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11.03.2020 (10:00)

Экипажи спасательного судна «Коммуна» Черноморского флота и обитаемого подводного аппарата АС-28 отработают практическое взаимодействие в море

Экипаж спасательного судна «Коммуна» Черноморского флота (ЧФ) приступил к выполнению задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки флота.

В рамках проводимых мероприятий «Коммуна» вышла в море в один из полигонов боевой подготовки, где в течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование обитаемых спасательных аппаратов, отработает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.

Расчёт АС-28 выполнит погружения аппарата на различные глубины от 10 до 40 м, в ходе которых осуществит проверку связи из подводного положения, а также отработает алгоритм действий при покладке и всплытии с грунта.

Для совершенствования практических навыков спасателей на глубине порядка 40 метров на грунте закреплен макет комингс-площадки подводной лодки.

Специалисты «Коммуны» обеспечивают спуски аппарата АС-28 на воду, его подход к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней.

К проводимым учебным мероприятиям привлечены водолазные суда и суда обеспечения Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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