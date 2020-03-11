11.03.2020 (10:00)
Экипажи спасательного судна «Коммуна» Черноморского флота и обитаемого подводного аппарата АС-28 отработают практическое взаимодействие в море
Экипаж спасательного судна «Коммуна» Черноморского флота (ЧФ) приступил к выполнению задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки флота.
В рамках проводимых мероприятий «Коммуна» вышла в море в один из полигонов боевой подготовки, где в течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование обитаемых спасательных аппаратов, отработает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.
Расчёт АС-28 выполнит погружения аппарата на различные глубины от 10 до 40 м, в ходе которых осуществит проверку связи из подводного положения, а также отработает алгоритм действий при покладке и всплытии с грунта.
Для совершенствования практических навыков спасателей на глубине порядка 40 метров на грунте закреплен макет комингс-площадки подводной лодки.
Специалисты «Коммуны» обеспечивают спуски аппарата АС-28 на воду, его подход к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней.
К проводимым учебным мероприятиям привлечены водолазные суда и суда обеспечения Черноморского флота.