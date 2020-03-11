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11.03.2020 (09:45)

Морская авиация Черноморского флота принимает участие в учении по поиску подводной лодки противника

Экипажи самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) принимают участие в плановом учении по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

Учение проводится во взаимодействии с корабельными силами флота в рамках лётно-тактического учения (ЛТУ) морской авиации ЧФ.

В ходе учения в небо поднялись самолёты Ан-26 и Бе-12, а также вертолёты Ка-27ПЛ с гидроакустическими станциями. В соответствии с планом учения лётчики должны выполнить поиск подлодки в заданном районе и передать координаты корабельной ударной группе (КУГ) ЧФ.

В составе КУГ – патрульный корабль «Василий Быков», сторожевой корабль «Пытливый», малые противолодочные корабли (мпк) «Касимов» и «Ейск», а также морской тральщик «Железняков».

Роль субмарины выполняла подводная лодки «Колпино».

В ходе основного этапа учения экипажи морской авиации обнаружили подлодку условного противника и передали данные отряду кораблей. МПК «Касимов» и «Ейск» по полученной информации обнаружили, взяли на сопровождение и условно уничтожили подводную цель.

Всего в ЛТУ было задействовано 4 самолёта и 5 вертолётов из состава МА и ПВО Черноморского флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Морская авиация , Южный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Самолеты , Вертолеты , Корабли
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