11.03.2020 (09:15)

Силы Тихоокеанского флота на Камчатке приведены в повышенную штормовую готовность из-за циклона

На Камчатке с приходом циклона из Японии объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам на полуострове ожидается сильный порывистый ветер, возможны мощные снежные заряды.

В связи с непогодой части Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС), подразделения подводных сил Тихоокеанского флота переведены в повышенную штормовую готовность.

Дежурные силы аварийно-спасательного отряда ОКВС в случае необходимости готовы к выполнению свойственных им задач.

Дорожные группы Камчатского подразделения военного управления дорожного хозяйства Восточного военного округа и специально сформированные подразделения морской инженерной службы ОКВС готовы к ликвидации последствий стихии в районах поселков Радыгино, Чапаевка, Долиновка, Англичанка, Завойко. С ослабеванием снегопада начнутся работы по расчистке подъездных путей к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам. Для выполнения работ возможно привлечение специальной техники.

В штабах Войск и Сил на северо-востоке России и в подводных силах ТОФ ведется мониторинг ситуации, назначены группы для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке, налажено четкое взаимодействие с другими силовыми структурами, а также администрацией Камчатского края.

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