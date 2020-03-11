11.03.2020 (09:30)
В РВСН началась контрольная комплексная проверка Барнаульского ракетного соединения
В Ракетных войсках стратегического назначения началась контрольная комплексная проверка Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край).
Воинские части и подразделения ракетного соединения будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, противодействию терроризму, также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.
Кроме того, к контрольной проверке будут привлекаться части и подразделения обеспечения ракетного соединения для решения учебно-боевых задач в интересах боевой готовности проверяемых подразделений.
Всего к контрольной комплексной проверке в Алтайском крае будет привлечено свыше 1000 военнослужащих и около 150 единиц техники.