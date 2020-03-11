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11.03.2020 (09:30)

В РВСН началась контрольная комплексная проверка Барнаульского ракетного соединения

В Ракетных войсках стратегического назначения началась контрольная комплексная проверка Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край).

Воинские части и подразделения ракетного соединения будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, противодействию терроризму, также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки.

Кроме того, к контрольной проверке будут привлекаться части и подразделения обеспечения ракетного соединения для решения учебно-боевых задач в интересах боевой готовности проверяемых подразделений.

Всего к контрольной комплексной проверке в Алтайском крае будет привлечено свыше 1000 военнослужащих и около 150 единиц техники.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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