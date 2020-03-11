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11.03.2020 (09:00)

В Забайкальском крае началось тактическое учение с мотострелковым соединением ВВО

В Забайкальском крае стартовало тактическое учение с боевой стрельбой в котором принимают участие более 500 военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в городе Борзя. Также в нём будет задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, штурмовой и армейской авиации объединения ВВС ПВО округа. На этапе боевой стрельбы военнослужащие мотострелковых подразделения будут использовать штатное вооружение, в том числе крупнокалиберные пулеметы, гранатометы РПГ-7В при огневой поддержке танков Т-72Б3, а также самоходных артиллерийских установок «Акация».

Основной целью учения является совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности подразделений, отработка взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими подразделениями и авиацией.

На этапе практических действий, военнослужащие мотострелковых подразделений во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями отработают мобильную оборону и контратаку. Для разведки целей и корректировки огня артиллерии будет использоваться расчёт БПЛА.

Пресс-служба Восточного военного округа
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