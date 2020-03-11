11.03.2020 (08:30)

В ВВО прошла тренировка с противопаводковыми группами

В связи ранним потеплением и возможным развитием весеннего половодья с инженерными подразделениями Восточного военного округа прошла тренировка по подрыву льда в целях защиты мостов и гидротехнических сооружений от возможных паводков. Тренировка проходила со штатными подразделениями инженерных войск округа, которые входили в группу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на реке Бурея в прошлом году.

Как сообщалось ранее в войсках округа подготовлено 154 противопаводковые группы, 30 экипажей инженерно-сапёрных подразделений и около 50 минометных групп артиллерийских подразделений. Запланировано применение авиации округа в составе экипажей вертолетов Ми-8, самолетов Ан-26 и Су-24.

Для подрыва ледяных заторов уже заготовлено более 14,5 тонн взрывчатых веществ, около четырех тысяч минометных мин и 50 осколочно-фугасных авиационных бомб.

Всего для борьбы с возможными паводками на реках на Востоке России спланировано более 1200 военнослужащих, около 300 единиц автомобильной техники и 27 единиц инженерной техники.



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