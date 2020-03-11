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11.03.2020 (06:00)

Нахимовцы из Владивостока примут участие в параде Победы в Москве

Воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища пройдут по Красной площади на параде Победы в Москве.

Учащиеся 10-х классов в полном составе, 55 человек, отправятся в Москву для подготовки к параду, посвященному 75-ой годовщине Великой Победы. В течении месяца нахимовцы будут проводить слаживание парадных расчетов. Вылет в российскую столицу намечен на 13 марта.

Также юные моряки, но младших классов, примут участие в параде Победы, который пройдёт во Владивостоке.

Филиал Нахимовского военно-морского училища создан во Владивостоке в 2013 году. Ежегодно лучшие нахимовцы проходят морскую учебную практику на паруснике «Паллада». Также воспитанники старших классов стажируются на кораблях ТОФ.

В НВМУ созданы условия для комфортного проживания и изучения азов морского дела. В училище есть классы дерево- и металлообработки, кабинет авиа- и судомоделирования, современный спортзал и библиотека.

Нахимовцы ежегодно принимают участие в параде Победы, Вахте Памяти, первомайской демонстрации, церемониях, посвященных государственным праздникам, памятным датам России и Дням воинской славы.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Тихоокеанский флот , Нахимовское училище , Военное образование , Среднее образование
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