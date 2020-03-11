11.03.2020 (05:00)

Курсанты Тихоокеанского ВМУ проходят практику на боевых кораблях ТОФ на Камчатке

На Камчатке более 40 курсантов 5 курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова проходят стажировку на надводных кораблях Войск и сил на Северо-востоке и крейсерах Подводных сил Тихоокеанского флота.

Будущие офицеры стажируются на ракетных, минно-тральных и противолодочных кораблях, а также на подводных лодках. Во время практики они в составе экипажей под контролем опытных офицеров исполняют обязанности на первичных должностях по своей специальности.

Курсанты несут вахты и дежурства, принимают участие в корабельных учениях и тренировках, закрепляют на практике полученные в училище теоретические знания. По окончании флотской стажировки каждый получит персональную характеристику и оценку готовности к замещению офицерских должностей.

Стажировка курсантов продлится до середины апреля, затем они приступят к подготовке дипломных работ. Значительное число выпускников ТОВВМУ пополнит офицерский корпус Тихоокеанского флота.

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