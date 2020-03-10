10.03.2020 (23:45)

Связисты из Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения определяют лучший расчет в рамках первого этапа конкурса «Уверенный прием – 2020»

На полигоне «Тесницкое» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения завершился первый этап конкурса по полевой выучке среди подразделений связи «Уверенный прием-2020».

В первом этапе конкурса приняло участие 10 команд из всех воинских частей Тульского гвардейского соединения, в составе более 200 военнослужащих и 30 единиц техники.

Конкурс включал в себя четыре этапа: «Меткий стрелок», «Уверенный прием», «Уверенная передача» и военизированная эстафета «Связь - любой ценой». В состав каждой входит пять человек: судья, тренер и три военнослужащих в составе экипажа.

На первом этапе участники выполнили контрольное упражнение из автомата АК-74М. На этапе «Уверенный прием» участником предстояло соревноваться в приеме радиограмм с аппаратуры датчика коде Морзе. Тексты радиограмм состояли только из 32 букв кириллицы, цифровые - из 10 арабских цифр.

На этапе «Уверенная передача» конкурсанты осуществляли передачу на простом вертикальном телеграфном ключе, а также выполняли световую передачу знаков азбуки Морзе с использованием фонарика. Участники конкурса поочередно на открытой местности в ночное время с использованием фонарика осуществляли передачу радиограмм.

В ходе военизированной эстафеты «Связь - любой ценой» конкурсантам предстояло соревноваться в прокладывании полевого кабеля П-274, изготовлении временных сростков, подключении полевого телефонного аппарата, передаче сигнала, развертывании радиостанций коротковолновых и ультракоротковолновых диапазонов, настройке и вхождении в связь в телефонном и телеграфном режимах, передаче цифровых радиограмм, поражении пяти мишеней из автомата АК-74м и ведении аппаратного журнала.

Лучшая команда определялась по результатам сумм прохождения четырех этапов. При одинаковой сумме мест, преимущество отдавалось команде лучшей по результатам четвертого этапа.

Команда-победитель этапа примет участие в конкурсе «Уверенный прием» Армейских «Международных игр-2020», проводимый среди частей и соединений Воздушно-десантных войск.

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