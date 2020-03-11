11.03.2020 (04:00)
В дальневосточном соединении дальней авиации прошел чемпионат по лыжным гонкам
В авиационном соединении дальней авиации в Амурской области прошли соревнования по лыжной гонке.
Спортивное соревнование проходило в два этапа: индивидуальная лыжная гонка на 5 километров и групповая лыжная эстафета 4 по 1,5 километра
По итогам спортивного соревнования первое место заняли: в индивидуальной гонке –прапорщик Дмитрий Краснопивцев с результатом 15:43, в групповой эстафете – управление авиационного полка с результатом 21:30.
По итогам лыжной гонки участники занявшие призовые места получили соответствующие медали, кубки, грамоты и памятные призы.
Чемпионат прошел под руководством помощника командира соединения по физической подготовке гвардии майора Сергея Богомолова.