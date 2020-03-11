11.03.2020 (02:00)

В соединении военно-транспортной авиации прошли полеты самолетов Ан-124 «Руслан»

В Тверской области на аэродроме Мигалово прошли плановые полеты экипажей военно-транспортной авиации.

В полетах были задействованы экипажи тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76 и сверхтяжелых Ан-124 «Руслан».

В рамках мероприятия экипажи ВТА отработали перечень задач по предназначению.

В полетах в составе экипажей также были задействованы молодые летчики, выпускники 2018-2019 гг.

Также в ходе выполнения полетных заданий летный состав ВТА отработал доставку военных грузов на большие расстояния.



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