11.03.2020 (02:00)
В соединении военно-транспортной авиации прошли полеты самолетов Ан-124 «Руслан»
В Тверской области на аэродроме Мигалово прошли плановые полеты экипажей военно-транспортной авиации.
В полетах были задействованы экипажи тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76 и сверхтяжелых Ан-124 «Руслан».
В рамках мероприятия экипажи ВТА отработали перечень задач по предназначению.
В полетах в составе экипажей также были задействованы молодые летчики, выпускники 2018-2019 гг.
Также в ходе выполнения полетных заданий летный состав ВТА отработал доставку военных грузов на большие расстояния.