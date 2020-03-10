10.03.2020 (23:30)
В дальневосточном соединении дальней авиации прошел отборочный этап конкурса «Воин мира»
В авиационном соединении дальней авиации в Амурской области прошел отборочный этап конкурса «Воин мира – 2020».
В соревнования приняли участие военнослужащие трех воинских частей соединения.
Конкурсанты соревновались в физической, огневой и военно-политической подготовке.
Соревнования прошли под руководством Врио заместителя командира соединения капитана Григория Ишенина.
По результатам отборочного этапа конкурса «Воин мира - 2020» первое место занял военнослужащий по контракту соединения гвардии рядовой Илья Кравченко, который представит соединение на отборочном этапе конкурса в объединении.
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