10.03.2020 (23:00)

В саратовском соединении дальней авиации прошел отборочный этап конкурса «Военно-медицинская эстафета»

На территории соединения дальней авиации в Саратовской области прошел очередной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр (АрМи-2020).

В соревнованиях приняли участие представители медицинских служб воинских частей Дальней авиации.

Военные медики продемонстрировали навыки меткой стрельбы из огнестрельного оружия, преодоление полосы препятствий, эвакуацию раненых с поля боя и оказание первой медицинской помощи.

Жюри строго оценивало каждый элемент профессионального мастерства и физической выносливости, с учетом затраченного времени на их выполнение.

Начальник медицинской службы соединения гвардии подполковник Татьяна Назаренко подчеркнула, что - «Подобного рода состязание - это не только отличный шанс проявить себя военнослужащим, но и хорошая возможность проверить, и сравнить параллельно навыки медицинских служб различных войсковых частей в условиях интенсивной работы».

По результатам отборочных этапов лучшие военнослужащие примут участие в соревнованиях Воздушно-космических сил.

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