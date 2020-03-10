10.03.2020 (23:00)
В саратовском соединении дальней авиации прошел отборочный этап конкурса «Военно-медицинская эстафета»
На территории соединения дальней авиации в Саратовской области прошел очередной этап конкурса «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр (АрМи-2020).
В соревнованиях приняли участие представители медицинских служб воинских частей Дальней авиации.
Военные медики продемонстрировали навыки меткой стрельбы из огнестрельного оружия, преодоление полосы препятствий, эвакуацию раненых с поля боя и оказание первой медицинской помощи.
Жюри строго оценивало каждый элемент профессионального мастерства и физической выносливости, с учетом затраченного времени на их выполнение.
Начальник медицинской службы соединения гвардии подполковник Татьяна Назаренко подчеркнула, что - «Подобного рода состязание - это не только отличный шанс проявить себя военнослужащим, но и хорошая возможность проверить, и сравнить параллельно навыки медицинских служб различных войсковых частей в условиях интенсивной работы».
По результатам отборочных этапов лучшие военнослужащие примут участие в соревнованиях Воздушно-космических сил.