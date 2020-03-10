10.03.2020 (22:30)

Офицеры 15 Армии ВКС поздравили всех женщин с Международным женским днём праздничным концертом

Танцевальными и вокальными номерами поздравили женщин творческие коллективы подмосковного г.Краснознаменска, а также ансамбль песни и пляски 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения под управлением подполковника Руслана Галенко на праздничном концерте, посвященном представительницам прекрасного пола

Праздничное мероприятие, организованное командованием объединения ВКС особого назначения, посетили более 350 женщин, проходящих военную службу и работающих на должностях гражданского персонала в 15 армией ВКС, офицерским женам и жительницам г.Краснознаменска.

Перед началом праздничной программы с теплыми словами поздравлений к женщинам обратились заместитель командующего 15 армией ВКС ОсН по военно-политической работе полковник Валерий Селезнев и Глава Краснознаменска Виктория Коваленко.

Всего в соединениях и воинских частях 15 армии ВКС ОсН проходят военную службу и трудятся на должностях гражданского персонала около пяти тысяч женщин. Среди них более 300 офицеров, свыше полутора тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Еще более трех тысяч представительниц прекрасного пола трудятся на должностях гражданского персонала.



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