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10.03.2020 (21:45)

В Минобороны России назвали «более, чем преувеличением» заявления президента Турецкой Республики о якобы уничтожении в провинции Идлиб восьми сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь»

Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить 8 сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» не соответствуют действительности и являются более, чем преувеличением.

Основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, включая ЗРПК «Панцирь», были и остаются сосредоточены, прежде всего, на прикрытии столицы Сирийской Арабской Республики – в районе г. Дамаск.

Подразделения сирийских вооруженных сил в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего четыре ЗРПК «Панцирь»

В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения 2 сирийских ЗРПК «Панцирь».

В настоящее время завершается их восстановление.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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