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10.03.2020 (21:30)

В Костромской области прошла военизированная игра «Командная высота»

75-летию Великой Победы посвящалась недавно прошедшая военизированная игра «Командная высота», организаторами которой выступили региональное отделение ДОСААФ Костромской области,  региональное отделение общественной организации ветеранов Вооруженных сил и региональное отделение «Российского кадетского братства».

В игре участвовали 13 команд юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов Костромской области и гости из города Сокол Вологодской области.

Их приветствовали председатель регионального отделения общественной организации  ветеранов Вооруженных сил генерал-майор Р. Шмыков, исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ А. Кукин, ветераны, представители областного военного комиссариата.

Победу в игре ребята добывали в напряжённой борьбе на «Огневом рубеже», «Тропе разведчика» и конкурсе на знание военной истории России.

Уверенное и ровное выступление команды Зарубинской средней школы Костромского района на всех этапах позволило ей уже во второй раз подряд взять «Командную высоту». Второе место у Костромского кадетского корпуса, на третьей позиции гости из Вологодской области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ДОСААФ
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