10.03.2020 (21:00)

Команды Екатеринбургского СВУ и Пансиона воспитанниц МО РФ приняли участие в Спартакиаде общеобразовательных организаций МО РФ по легкой атлетике

На базе Екатеринбургского суворовского военного училища прошла Спартакиада общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации по легкой атлетике, посвященная 290-летию со дня рождения А.В. Суворова. Участие в соревнованиях приняли 247 атлетов из 30 команд.

Победу в командном зачете турнира одержала команда Екатеринбургского суворовского военного училища. Серебряными призерами Спартакиады общеобразовательных организаций МО РФ по легкой атлетике стали представители Ставропольского президентского кадетского училища. Команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища замкнула тройку лидеров.

Победу в соревнованиях среди девушек одержали спортсменки из Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации (г. Москва). Второй результат продемонстрировали воспитанницы Кызылского президентского кадетского училища. Третьими стали представительницы филиала Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации (г. Санкт-Петербург).

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