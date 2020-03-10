10.03.2020 (20:30)

Армейские саблистки приняли участие на этапе Кубка мира в Греции

В Афинах (Греция) в рамках этапа Кубка мира по фехтованию прошло командное первенство саблисток. Победу одержала сборная России, в составе которой выступали спортсменки ЦСКА Софья Великая, Яна Егорян, Ольга Никитина и София Позднякова.

Женская сборная России по фехтованию на саблях, в составе которой Яна Егорян, капитан Софья Великая, рядовой Ольга Никитина и София Позднякова, завоевала «золото» в командном первенстве на этапе Кубка мира в Греции.

На старте турнира наши спортсменки со счетом 45:30 одолели команду Венесуэлы. Непростая четвертьфинальная встреча со сборной Китая завершилась со счетом 45:43. В полуфинале россиянки встретились с представительницами Венгрии. Исход встречи решил один укол, нанесенный Софьей Великой, - 45:44.

В финале армейские саблистки повели с первого же боя. После четырех поединков преимущество россиянок составило только один укол – 20:19. Затем россиянки победили в четырех боях подряд и в итоге выиграли и встречу – 45:35.



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