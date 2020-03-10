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10.03.2020 (20:00)

В Тагильском ракетном соединении состоялся Крестный ход с иконой Святой великомученицы Варвары

Во время пребывания Главной иконы РВСН – образа Святой великомученицы Варвары в Тагильском ракетном соединении на строевом плацу Тагильского ракетного соединения состоялся молебен об успехе в ратном деле.

Затем Крестным ходом, в котором приняли участие стратегические ракетчики и жители поселка Свободный, икона была перенесена в храм, где было совершено Всенощное бдение.

В день Торжества Православия, после воскресной Литургии настоятель храма протоиерей Александр Мехоношин вместе с певчими посетили все ракетные полки соединения.

После проведенной литургии образ Святой Великомученицы Варвары был доставлен в каждую воинскую часть соединения, в том числе на полевые позиции.

Каждый желающий в дни пребывания иконы в Тагильском гарнизоне смог принять участие в богослужениях и помолиться перед образом небесной покровительницы РВСН.

Справочно:

Главная икона РВСН – образ Святой великомученицы Варвары – изготовлена для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации и освящена в столице РВСН в храме Илии Муромца и Святой великомученицы Варвары в день 60-летия РВСН Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Стефаном, епископом Клинским.

Образ Святой великомученицы Варвары уже побывал в Бологовском, Тейковском, Йошкар-Олинском, Татищевском, Иркутском, Ужурском, Новосибирском ракетных соединениях, на полигоне Капустин Яр, в 4-м ЦНИИ Минобороны РФ и Военной академии РВСН.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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