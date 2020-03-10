10.03.2020 (19:00)

Выставка «Ворота в Арктику» проходит в филиале Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость»

Сотни человек и десятки коллективных экскурсий военно-морских образовательных заведений посетили выставку, открытую в здании Итальянского дворца (филиале Центрального военно-морского музея) и посвященную 280-летию Великой Северной экспедиции 1733-1743 гг.

Великая Северная экспедиция была организована по замыслу российского императора Петра Первого в 1725 г. Но указ о ее организации подписала императрица Анна Иоанновна в 1731 г. Великая Северная экспедиция проводилась семью самостоятельными отрядами общей численностью до пяти тысяч человек в 1733-1743 гг. Между отрядами были распределены районы исследований побережья Ледовитого и Тихого океанов, в задачи мореплавателей входило нанесение на карту берегов Российского государства и прибрежных частей. Второму отряду экспедиции было поручено обследовать северное побережье от устья Оби до Енисея. Руководство отрядом было возложено на лейтенанта Дмитрия Овцына.

Три попытки пробиться к Енисею в 1734- 1736 гг. на дубель-шлюпке «Тобол» окончились неудачей из-за мощных льдов в Обской губе. По приказу Адмиралтейств-коллегии в Тобольске было построено новое экспедиционное судно — бот «Обь-Почтальон», которое в июне 1737 г. прибыло в Обдорск, где зимовал отряд Д. Овцына. В августе 1737 г. экспедиция на двух судах вышла из Обской губы в Северный Ледовитый океан и достигла устья Енисея. В судовом журнале Д. Овцын написал: «31 августа, хотя через великие трудности, но…вышли в Енисей…»

Отряд справился с задачей. Были сделаны промеры глубин, нанесены на карту фарватеры, берега, мели. На берегах поставлены навигационные знаки, составлена карта Гыданского полуострова. Еще 200 лет спустя картами Овцына пользовались мореходы. В дальнейшем командование отрядом было передано Ф. Минину, под руководством которого отряд продолжал свою деятельность по изучению и описанию побережья Северного Ледовитого океана до 1743 г.

26 марта 2017 г. на Ямале стартовала снегоходная экспедиция Ямальского отделения Русского географического общества «Из Оби в Енисей. Отряду Дмитрия Овцына посвящается». Руководитель экспедиции – Сергей Чижик, участники — Виталий Кирилюк, Сергей Барышников.

Маршрут прошел по пути незаслуженно забытой экспедиции Обско-Енисейского (второго) отряда Великой Северной экспедиции под руководством лейтенанта Дмитрия Овцына. Именно этот отряд открыл сквозной путь из Оби в Енисей. Этот путь еще называют «северным морским путем из Оби в Енисей».

Выставка «Ворота в Арктику» — это память о подвиге людей, одержимых главной идеей — принести пользу Отечеству. Здесь прошлое и настоящее соединяются и оживают в едином пространстве. Фотографии, сделанные в 2017 году Сергеем Чижиком, руководителем экспедиции «Из Оби в Енисей – 280 лет», прошедшей по маршруту экспедиции Обско-Енисейского отряда, показывают красоту Арктики, покоренной мужеством давних и современных путешественников.

Графические листы Андрея Вахрушева, иллюстрирующие основные моменты экспедиции лейтенанта Дмитрия Овцына, — настоящий графический роман о северной одиссее русских моряков на краю Земли.



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