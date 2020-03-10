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10.03.2020 (18:43)

Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института приняли участие в лыжном марше

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения - Омском автобронетанковом инженерном институте состоялся традиционный марш на лыжах по дистанции, к которому курсанты совместно с преподавателями готовились на протяжении всего лыжного сезона на занятиях по физической подготовке, на спортивно-массовой работе.

Цель проведения марша – совершенствование общей и специальной выносливости, воспитание воли, чувства коллективизма и способности переносить предельные физические нагрузки, улучшение физического развития и военно-профессиональной работоспособности личного состава института.

В марше на лыжах принимали участие 100% переменного состава филиала, а также командиры курсантских подразделений. Участники преодолевали лыжный марш в составе курсов.

Для курсантов 1-го курса маршрут движения был спланирован на 10 километров, а для остальных подразделений на 25 км.

Перед маршем курсанты тщательно готовили свое имущество и инвентарь – ведь 25 км пешком это очень сложно, а тем более на лыжах по неподготовленному участку – сложнее в несколько раз. Командиры продумывали обеспечение привалов и следили за морально-психологическим состоянием курсантов на всем протяжении маршрута.

Легче всего марш преодолели курсанты старших курсов. Наиболее высокую подготовку показали подразделения ВДВ. Лучшее время при совершении марша показали курсанты А-23 курса, а в составе подразделений отличились А-24 и Т-34 курсы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Военное образование
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