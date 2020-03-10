10.03.2020 (18:33)

В Военной академии МТО прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

В Николаевском зале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва прошло торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Международному женскому дню.

Открывая торжественное собрание, начальник академии генерал-лейтенант Андрей Топоров поздравил женщин с наступающим праздником и пожелал крепкого здоровья, благополучия и прекрасного весеннего настроения. Он отметил, что сегодня в академии служат, преподают и трудятся более 3 тыс. женщин.

«В трудный час испытаний женщины всегда благословляли мужчин на ратные подвиги во имя свободы и независимости государства, плечом к плечу с мужьями, сыновьями и братьями героически сражались с врагами», — подчеркнул генерал-лейтенант Андрей Топоров.

В соответствии с приказом начальника академии за проявленную разумную инициативу, усердие, образцовое исполнение должностных и трудовых обязанностей, и в честь 8 Марта женщинам были вручены грамоты и памятные подарки.

В течение последующих двух часов зрители увидели песенные и танцевальные номера в исполнении военного оркестра, слушателей командного факультета (тыла и железнодорожных войск), факультета (технического и транспортного обеспечения), специального факультета, а также командно-инженерного факультета.

Все присутствующие на торжественном мероприятии женщины получили массу положительных эмоций и заряд отличного настроения.

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