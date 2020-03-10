10.03.2020 (18:10)

Артисты ЦДРА выступили с большой праздничной программой «Калейдоскоп чувств»

Артисты Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе выступили перед военнослужащими и гражданским персоналом 12-го Главного управления Минобороны России с большой концертной программой «Калейдоскоп чувств», посвященной Международного женского дня.

Концерт был проведен в актовом зале 12-го Главного управления Минобороны России, где собрались военнослужащие, ветераны и гражданский персонал военного ведомства, чтобы чествовать представительниц прекрасного пола, которым были отданы все первые ряды зрительских кресел. Приятным музыкальным подарком виновницам торжества стали песни в исполнении артистов ЦДРА.

Программу вел солист группы концертно-художественной работы отдела организации концертных программ ЦДРА Сергей Гринчук, а концерт торжественно-праздничной композицией «Белая Русь» (слова и музыка Игоря Тимакова) открыла Наталья Плешнева. Песней Леонида Агутина «Ода женщине» боевых подруг военнослужащих поздравил Иван Орлов.

И в целом концертная программа «Калейдоскоп чувств» была богата на произведения, посвященные женщинам, их нежности и красоте, любви и верности. Так, дуэт Ивана Орлова и Армена Хосровян подарили зрительницам эмоциональную и мелодичную композицию «Она» (слова М. Сапожникова, музыка В. Каландадзе и Б. Стоун). Валерий Турасов свои чувства к празднику выразил песней Сосо Павлиашвили «Носите женщин на руках». А дуэт Дарьи Котова и Ивана Орлова неземной любви мужчины к женщине посвятили песню Ирины Дубцовой «Я люблю тебя до Луны».

В праздничной программе наравне с эстрадными и лирическими композициями также прозвучали классические произведения, песни патриотического характера. Бурными аплодисментами зрители встретили заключительный концертный номер: известный хит Олега Газманова «Вперед, Россия!» творческий коллектив ЦДРА исполнил в полном составе. Наградой артистам стали цветы и благодарственное письмо руководства 12-го Главного управления Минобороны России.

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