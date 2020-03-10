Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.03.2020 (18:10)

Артисты ЦДРА выступили с большой праздничной программой «Калейдоскоп чувств»

Артисты Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе выступили перед военнослужащими и гражданским персоналом 12-го Главного управления Минобороны России с большой концертной программой «Калейдоскоп чувств», посвященной Международного женского дня.

Концерт был проведен в актовом зале 12-го Главного управления Минобороны России, где собрались военнослужащие, ветераны и гражданский персонал военного ведомства, чтобы чествовать представительниц прекрасного пола, которым были отданы все первые ряды зрительских кресел. Приятным музыкальным подарком виновницам торжества стали песни в исполнении артистов ЦДРА.

Программу вел солист группы концертно-художественной работы отдела организации концертных программ ЦДРА Сергей Гринчук, а концерт торжественно-праздничной композицией «Белая Русь» (слова и музыка Игоря Тимакова) открыла Наталья Плешнева. Песней Леонида Агутина «Ода женщине» боевых подруг военнослужащих поздравил Иван Орлов.

И в целом концертная программа «Калейдоскоп чувств» была богата на произведения, посвященные женщинам, их нежности и красоте, любви и верности. Так, дуэт Ивана Орлова и Армена Хосровян подарили зрительницам эмоциональную и мелодичную композицию «Она» (слова М. Сапожникова, музыка В. Каландадзе и Б. Стоун). Валерий Турасов свои чувства к празднику выразил песней Сосо Павлиашвили «Носите женщин на руках». А дуэт Дарьи Котова и Ивана Орлова неземной любви мужчины к женщине посвятили песню Ирины Дубцовой «Я люблю тебя до Луны».

В праздничной программе наравне с эстрадными и лирическими композициями также прозвучали классические произведения, песни патриотического характера. Бурными аплодисментами зрители встретили заключительный концертный номер: известный хит Олега Газманова «Вперед, Россия!» творческий коллектив ЦДРА исполнил в полном составе. Наградой артистам стали цветы и благодарственное письмо руководства 12-го Главного управления Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Открыта регистрация участников конкурса молодёжных почётных караулов «Спасская башня»
Командный факультета (тыла и железнодорожных войск) ВА МТО поздравил женщин академии с 8 марта
В Национальном центре управления обороной прошел вечер-концерт Православного хора инженерных войск ВС РФ
В ЦДРА к 75-летию Великой Победы создана новая концертная программа «Дорога на Берлин»

Метки:
Культура
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false