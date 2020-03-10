10.03.2020 (18:05)

Российские военнослужащие в Приднестровье совместно с юнармейцами навестили ветеранов Великой Отечественной войны

В рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами навестили ветеранов Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия ветераны Великой Отечественной войны рассказали свой пройденный путь в период войны и о службе в армии в послевоенное время, а также показали фотографии военных лет из личного фотоальбома и свои награды.

В завершении встречи военнослужащие ОГРВ ПРРМ и юнармейцы вручили ветеранам памятные подарки с символикой Министерства обороны Российской Федерации.

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