Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.03.2020 (18:02)

В Подмосковье гранатометные расчеты ЗВО уничтожили танки условного противника

В Московской области на полигоне Алабино с гранатометными расчетами Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7 и АГС-17.

Военнослужащие закончили теоретический, подготовительный курс по ведению огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и приступили к практическим занятиям на войсковом стрельбище. Мишени, имитирующие тяжело бронированную технику, находились на подвижной платформе и двигались вдоль направления стрельбы, что осложняло задачу гранатометчикам.

Точными выстрелами под башню и в кормовую часть танков гранатометные расчеты поразили свыше 50 единиц тяжелой техники условного противника.

Также военнослужащие провели боевую стрельбу по наступающей живой силе «противника» из автоматических гранатометов на станке АГС-17 «Пламя» на расстоянии 1,2 тыс. метров.

В занятиях по боевой подготовке приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники. Стрельбы прошли под руководством командира Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Евгения Никитина.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Поисковый батальон ЗВО обследует место обнаружения останков красноармейцев в Ленинградской области
Корветы Балтийского флота отработали поиск подлодки в Атлантическом океане
В ЗВО проводятся мероприятия по профилактике распространения коронавирусной инфекции
Более трёх тысяч военнослужащих ЗВО примут участие в Параде Победы в Воронеже

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false