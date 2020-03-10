10.03.2020 (18:02)

В Подмосковье гранатометные расчеты ЗВО уничтожили танки условного противника

В Московской области на полигоне Алабино с гранатометными расчетами Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7 и АГС-17.

Военнослужащие закончили теоретический, подготовительный курс по ведению огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и приступили к практическим занятиям на войсковом стрельбище. Мишени, имитирующие тяжело бронированную технику, находились на подвижной платформе и двигались вдоль направления стрельбы, что осложняло задачу гранатометчикам.

Точными выстрелами под башню и в кормовую часть танков гранатометные расчеты поразили свыше 50 единиц тяжелой техники условного противника.

Также военнослужащие провели боевую стрельбу по наступающей живой силе «противника» из автоматических гранатометов на станке АГС-17 «Пламя» на расстоянии 1,2 тыс. метров.

В занятиях по боевой подготовке приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники. Стрельбы прошли под руководством командира Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Евгения Никитина.

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